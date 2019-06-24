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Власти Самарской области думают о корректировке нормативов на вывоз мусора

Экономика

Общественность и депутаты уже внесли свои предложения, в том числе и в форме обращений в суд

Власти Самарской области думают о корректировке нормативов на вывоз мусора
cocoparisienne
Пакет с мусором

Самара, 24 июня 2019, 11:05 — REGNUM  Параметры системы вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в Самарской области могут быть скорректированы. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает региональное правительство.

«Корректировку я не исключаю», — заявил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, предложения, поступающие от депутатов, общественных палат разных уровней анализируются в администрации и будут учтены.

Заявление сделано в Уфе, в ходе заседания Совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове, 21 июня. Заседание было посвящено экологической тематике.

Напомним, завышенные по мнению многих, тарифы и нормативы на вывоз ТКО уже привели с Самаре к судебным разбирательствам.

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Азаров признал, что порядок получения данных регоператором для выставления счетов и заключения договоров с физическими и юридическими лицами не был урегулирован.

«Требуется время для того, чтобы были созданы абонентские службы, собраны данные по населению, и чтобы у населения это вошло в привычку так же, как и оплата других жилищно-коммунальных услуг», — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM : в Самарской области вывоз мусора оплатили менее половины жителей.

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Напомним, реформа системы обращения с мусором стартовала в РФ с 1 января 2019 года. По словам главы правительства Дмитрия Медведева, ранее никакой специализированной системы обращения с отходами вообще не было, поэтому система фактически не реформируется, а создается заново.

В регионах мусорная реформа сталкивается с рядом проблем, таких как неготовность регоператоров к эффективной работе с населением, мошеннические схемы наживы и отсутствие диалога власти и общества.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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