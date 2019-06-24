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На автозаводе «Урал» определили лучших по профессии

Экономика

В конкурсе «Профессионалы Урала» приняли участие более 370 рабочих и служащих предприятия

Миасс, Челябинская область, 24 июня 2019, 10:48 — REGNUM  Более 370 человек — работников автозавода «Урал» и учащихся Миасского машиностроительного колледжа — приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Профессионалы Урала», который проводился в течение июня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Конкурс в современном расширенном формате проходит уже более десяти лет. К участию в профессиональном смотре допускаются автозаводчане, успешно и с отличным качеством выполняющие свои производственные задания. В мероприятиях приняли участие представители 33 автозаводских профессий, в том числе маляры, электросварщики, наладчик станков с ЧПУ, слесари механосборочных работ, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь, водители электропогрузчика, слесари-инструментальщики, крановщики и другие, а также служащие.

Победителями конкурса в каждой номинации стали первые три участника, наилучшим образом проявившие себя и выполнившие все задания. Для учащихся Миасского машиностроительного колледжа была организована отдельная возрастная категория «Старт», итоги в которой подводились отдельно.

Отмечается, что целями проведения конкурса является выявление лучших представителей заводских профессий, мотивирование сотрудников к повышению уровня профессионального мастерства, компетенций, знаний. Чествование победителей автозаводского профессионального смотра состоится в канун 8 июля — в честь Дня выпуска первого уральского автомобиля «ЗиС-5В».

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Конкурсы профессионального мастерства
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