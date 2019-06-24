Петербургский автопром «поехал» вниз

Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Автопром Петербурга впервые за 14 месяцев показал падение производства. В мае 2019 года на трех петербургских автозаводах было выпущено 29 000 автомобилей. Это на 9% меньше, чем в мае 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июня в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Отрицательная динамика производства последний раз по итогам одного месяца была зафиксирована в марте 2018 года (те же 9%).

В целом за пять месяцев текущего года, с января по май, петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 158 300 легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как объясняет гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, падение производства в прошлом месяце отчасти связано с тем, что в мае 2019 года было на два рабочих дня меньше по сравнению с маем прошлого года

«Но также стоит отметить тенденцию отсутствия роста спроса на автомобили петербургского производства в России. Пока падение незначительное — всего лишь 1%, но предпосылок к заметному росту нет», — говорит эксперт.

В январе-мае объем продаж автомобилей, выпущенных в Санкт-Петербурге, сократился на 1% по сравнению с январем-маем 2018 года. В то же время доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства автомобилей в январе-мае 2019 года составила 24,5% (год назад за тот же период — 24,1%).

В настоящее время автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Добавим, что индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам января-мая 2019 года составил 104,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: На трёх заводах в Санкт-Петербурге в апреле вырос объём производства авто