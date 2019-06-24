Сотрудники Karis возведут ограждения на 34 объектах Узбекистана — СМИ

Ташкент, , 10:44 — REGNUM Южнокорейская компания Karis будут работать над проектом по установке ограждений из ПВХ в Узбекистане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сегодня, 24 июня, представители компании получили официальное распоряжение от представителей министерства транспорта Узбекистана о строительстве защитного ограждения на 19,2 км участке президентской трассы.

Известно, что представители южнокорейской компании будут заниматься строительством ограждений на 34 объектах Узбекистана, включая новый аэропорт.

По предварительным данным, строительные работы на территории нового аэропорта начнутся со следующего года, стоимость проекта оценивается в 35 млрд вон (~$30,23 млн).

Напомним, 23 июня представители южнокорейской компании совместно с представителями министерства экономики и промышленности Республики Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Karis приобрела завод по производству известкового и кислотоупорного цемента в Каракалпакстане.