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Власти Хабаровского края сохранят и восстановят санаторий «Уссури»

Экономика

Последняя здравница региона находится в плачевном состоянии

Хабаровск, 24 июня 2019, 10:27 — REGNUM  Правительство Хабаровского края приняло решение сохранить и восстановить последнюю здравницу региона — санаторий «Уссури» под Хабаровском. Доведенное безответственными собственниками до плачевного состояния здание санатория давно требовало экстренного вмешательства властей. Неэффективные владельцы довели некогда крупнейший центр реабилитации после инфарктов и инсультов на Дальнем Востоке до банкротства. В феврале 2019 года правительство края выкупило контрольный пакет акций «Уссури» и теперь намерено сохранить его профиль и восстановить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После приобретения правительством региона контрольного пакета «Уссури» звучали предложения перепрофилировать здание в образовательный центр по типу сочинского «Сириуса», а также в медико-реабилитационный центр. Но идеи эти не понравились жителями, которые не хотят терять последнюю здравницу.

В итоге «Уссури» решено восстановить в прежнем виде, но с улучшениями. На разработку концепции реконструкции минздраву края отведен месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, санаторий «Уссури» некогда был крупнейшим реабилитационным центром на Дальнем Востоке для пациентов после инфарктов, инсультов, здесь поправляли здоровье люди с неврологическими, бронхолегочными заболеваниями. «Уссури» сохранил здоровье тысячам дальневосточников. Теперь краевые власти будут «лечить» «Уссури».

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