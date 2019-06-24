Понедельник, 24 Июня 2019 года
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СМИ узнали о планах США запретить китайское оборудование для 5G

Экономика

Разговоры о запрете находятся на ранней и неформальной стадии

СМИ узнали о планах США запретить китайское оборудование для 5G
Kārlis Dambrāns
Технология 5G

Вашингтон, 24 июня 2019, 10:04 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов могут ввести запрет на китайское оборудование для сетей 5G, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что американские чиновники не хотят, чтобы маршрутизаторы и коммутаторы изготавливались в Китае. Однако разговоры о запрете находятся на ранней и неформальной стадии.

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Как сообщало ИА REGNUM, технология 5G обеспечивает большую пропускную способность, чем технология 4G. Наряду с другими возможностями, она позволит увеличить доступность широкополосной мобильной связи и даст возможность использовать режимы device-to-device.

Напомним, в середине мая США ввели санкции против Huawei, фактически перекрыв компании доступ к закупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайским производителем уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

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