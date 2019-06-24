В Казахстане назвали размер расходов на агентство по финрегулированию

Нур-Султан, , 09:44 — REGNUM Ежегодные расходы на содержание нового агентства по регулированию финансового рынка в Казахстане составят 10 млрд тенге ($26,5 млн). Об этом 24 июня заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев в сенате Казахстана, сообщает агентство «Казинформ».

Глава финансового регулятора представил депутатам новый законопроект по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения.

По его словам, Нацбанк республики передаст новому агентству функции регулирования, развития финансового рынка и защиты прав потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» был одобрен на расширенном заседании профильного комитета сената республики 21 июня 2019 года.

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