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LG Electronics заняла первое место в рейтинге послепродажного обслуживания

Экономика

Южнокорейская компания получила 89 баллов

Сеул, 24 июня 2019, 16:05 — REGNUM  Стиральные машины южнокорейской компании LG Electronics получили высокую оценку от европейских потребителей, включая жителей Великобритании и Франции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Британскую ассоциацию потребителей.

Согласно опубликованным данным, жители Великобритании высоко оценили качество стиральной машина с двумя барабанами LG Twin Wash. Как сообщили представители Британской ассоциации потребителей, южнокорейская компания получила 89 баллов, а также была признана «Самым лучшим приобретением года» («Best Buy»).

«Это самая лучшая стиральная машина из тех, что нам доводилось тестировать», — сообщили представители ассоциации.

Кроме того, по мнению крупнейшего французского дистрибьютора бытовой техники, южнокорейская компания заняла первое место в рейтинге послепродажного обслуживания.

Отмечается, что стиральные машины компании LG Electronics получили самую высокую оценку из-за наименьшего числа поломок в первые два года после покупки.

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