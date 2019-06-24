Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии

Москва, , 09:16 — REGNUM Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран. В исследовании учитывалась первая половина 2019 года, отмечает РИА Рейтинг.

Средней зарплаты жителей России хватит на 12 тыс. киловатт-часов в месяц. По этому показателю Россия опередила Германию и Украину, но уступила Финляндии и Казахстану.

Первое место занял Лихтенштейн, жители которого могут оплатить в месяц более 31 тыс. киловатт-часов. В этой стране при высоких зарплатах установлены низкие тарифы на энергию, отмечают эксперты. Далее идут Исландия, Люксембург, Норвегия и Нидерланды.

Менее всего электроэнергия доступна в Молдавии, где граждане могут оплатить 3 тыс. киловатт-часов в месяц.

По стоимости электроэнергии — 3,4 рубля за киловатт-час — Россия уступает Казахстану и Украине. Дороже всего электричество обходится жителям Дании — 22,9 рубля за киловатт-час.

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