Компания Hancom появится на рынке офисного программного обеспечения Китая

Сеул, , 09:07 — REGNUM Южнокорейская компания Hancom выходит на китайский рынок офисного программного обеспечения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сегодня, 24 июня, представители компании создали стратегический альянс с китайской компанией VSTECS по поставке и продаже офисного программного обеспечения на рынках Китая и Азии, являющиеся крупнейшими дистрибьютерами информационных и коммуникационных технологий.

В рамах данного соглашения, обе компании займутся продвижением программного обеспечения для ПК, мобильных устройств и интернета на рынках Азии.

Известно, что китайская компания VSTECS распространила более 10 тыс. продуктов и услуг 500 мировых ИКТ-компаний, таких как Oracle, Intel, Apple, Dell и Huawei, в девять азиатских стран.