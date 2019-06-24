Скорая помощь в Дагестане станет действительно скорой

Махачкала, 24 июня 2019, 09:03 — REGNUM Беспрецедентная для Дагестана закупка карет скорой помощи планируется в 2018 году. В республику поступит 108 единиц спецтранспорта. Об этом на VI межрегиональной выставке «Медицина и здоровье» в Махачкале заявил министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее власти Дагестана заявляли, что в 2019 году республика благодаря средствам из регионального бюджета закупит 70 новых автомобилей скорой помощи. Отмечалось, что из казны для этого будет выделено 258 млн рублей.
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Джамалудин Гаджиибрагимов пояснил, что в целях экономии было решено приобрести отдельными лотами транспорт и медицинское оборудование для его оснащения. В результате этого, по словам министра, удалось сэкономить немало денег, на которые можно будет купить ещё 38 карет скорой помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Дагестан получил 24 новые кареты скорой медпомощи. Весь транспорт был куплен за счет средств из федерального бюджета по распоряжениям правительства России от 5 сентября и от 27 октября. В общей сложности для субъектов страны было закуплено почти 1,7 тыс. автомобилей скорой помощи.
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