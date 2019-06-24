Туристический стенд Москвы получил награду на выставке в Пекине

Москва, , 08:35 — REGNUM На международной выставке Beijing International Tourism Expo (BITE) в Пекине стенд Москвы получил награду за лучшую креативную презентацию туристского потенциала, сообщается на портале столичного градоначальника.

Стенд Москвы представлял собой информационно-развлекательную площадку. В частности, посетители могли расписать двухметровую матрёшку.

Также были представлены карта столицы с главными достопримечательностями, гастрономический гид и путеводитель на английском и китайском языках.

Всего в международной выставке BITE приняли участие 2100 работ из 87 стран мира.

Подробности: Туристический стенд Москвы получил премию на выставке в Южной Корее

Как сообщало ИА REGNUM, на международной туристической выставке SITIF (Seoul International Travel Industry Fair) в Сеуле (Южная Корея) стенд Москвы получил премию в номинации «Лучший дизайн стенда».

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