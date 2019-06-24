В южнокорейском уезде Танян упали цены на чеснок

Сеул, , 08:23 — REGNUM В южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто упали цены на чеснок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стоимость 100 чесночин в южнокорейском уезде Танян опустилась до 2600 — 3000 вон ($2,25~$2,59) в зависимости от размера растения.

Известно, что в по сравнению с 2018 годом стоимость чеснока опустилась на 400−2000 вон ($0,35~$1,73). Падение стоимости связано с увеличением производства данного растения.

В текущем году общая площадь чесночных плантаций в уезде Танян составила 271 га, что на 18,9% больше, чем годом ранее. По предварительным данным, общий объем урожая в этом году увеличится до 2600 тонн.

Кроме того, в период с 12 по 14 июля в южнокорейском уезде Танян пройдет фестиваль чеснока.