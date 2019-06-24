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В России увеличились госрасходы на закупки лекарств

Экономика

Расходы по программе ОНЛС выросли на 15,3% и составили 13,3 млрд рублей

В России увеличились госрасходы на закупки лекарств
Иллюстрация: Domadoktor.ru
Лекарства

Москва, 24 июня 2019, 08:20 — REGNUM  Объем средств, выделенных государством на закупки льготных лекарств в первом квартале года, увеличился на 38,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом 24 июня пишут «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

Так, 44,1 млн упаковок льготных лекарств были закуплены госструктурами на 58,6 млрд рублей. В натуральном эквиваленте объем закупки уменьшился на 1,3% по сравнению с январем — мартом 2018 года.

Препараты закуплены по программам высокозатратных нозологий, в рамках обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и региональным льготам. Отмечено, что расходы выросли в связи с закупкой новых дорогостоящих препаратов и развитием программы онкологической помощи.

Расходы по программе ОНЛС выросли на 15,3% и составили 13,3 млрд рублей. Больше всего потрачено на препараты «Туджео Солостар» (743,7 млн рублей), «Иларис» (543,1 млн) и «Новорапид» (377,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал стабильными поставки жизненно важных и дорогостоящих лекарств. Министерство здравоохранения, отметил он, не сигнализировало о каких-либо проблемах в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами.

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