ФАС может сохранить субсидии только на социально значимые ж/д направления

Москва, , 08:01 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкарт на всех железнодорожных маршрутах и субсидировать только социально значимые направления, сообщает 24 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы ведомства Игоря Артемьева, которое он направил вице-премьеру Максиму Акимову.

По словам Артемьева, в настоящее время в регулируемом сегменте цены устанавливаются без учета спроса, поэтому пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года.

отметил глава ФАС, добавив, что постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании. «Бюджетные субсидии компенсируют разницу между «экономически обоснованным» и «фактическим» тарифами».

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Поэтому ведомство планирует сохранить субсидирование только на социально значимых маршрутах без привязки к типу вагонов или поездов, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая стало известно о подаче Общероссийским объединением пассажиров жалобы в ФАС в связи с резким подорожанием железнодорожных билетов. Указано, в частности, что плацкартные билеты на июнь и июль на направлениях Москва — Калининград стали стоить в два раза дороже, чем в мае. Почти на 100% подорожали поездки из Москвы в Адлер и из Новосибирска в Томск.

В свою очередь в Федеральной пассажирской компании ответили, что серьезного роста цен на проезд в плацкартных вагонах не произошло. Изменения цен связаны с сезонной индексацией тарифов и скидочными акциями.

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