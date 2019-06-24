Корпоративные вклады в банках Казахстана сократились с начала года на 2,7%

Нур-Султан, , 08:01 — REGNUM Объем корпоративных вкладов банков Казахстана по состоянию на 1 мая 2019 года составил 8,05 трлн тенге ($21,3 млрд), что на 2,7% меньше, чем в начале года. Об этом 24 июня сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля депозитов в общем объеме банковских обязательств выросла за год с 76,7 до 77,1%. Доля корпоративных вкладов в общем объеме обязательств составила 37,3%.

Среди банков Казахстана наибольший прирост вкладов юридических лиц наблюдается в ForteBank — на 9% за четыре месяца 2019 года, до 587,7 млрд тенге ($1,55 млрд). У Ситибанка Казахстана прирост составил 8,4%, до 547,8 млрд тенге ($1,45 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года объем вкладов юридических лиц в банках Казахстана составил 8,11 трлн тенге ($21,4 млрд по курсу на 20 мая), что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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