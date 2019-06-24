ИФНС отказали в наблюдении за старейшим заводом Уфы по ремонту тепловозов

Уфа, , 07:58 — REGNUM Арбитражный суд Башкирии отказал налоговой службе во введении наблюдения за старейшим предприятием региона — АО «Уфимский тепловозоремонтный завод», которое ведёт свою историю с 1888 года. Решение пока не изготовлено и подробности неизвестны. Производству по делу о банкротстве общества прекращено, но другим иском банк «Траст» обратил взыскание на 35 объектов недвижимости завода, в том числе здания и земли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, завод ведёт свою историю с Уфимских железнодорожных мастерских. С 1940 по 1968 год он носил название Уфимского паровозоремонтного завода. В годы Великой Отечественной войны на нём производили военную продукцию, также выполнялось строительство бронепоездов и их ремонт. По сведениям из открытых источников, в 1942 году на заводе построили бронепоезд «Александр Невский» и «Полководец Суворов».

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено 25 января 2006 года, уставный капитал — 68,67 млн рублей. Директор с декабря 2016 года — Олег Стрижков, учредителем числится Руслан Фомичев, который также совместно с рядом физлиц и военно-охотничьим обществом являются совладельцами тверского ООО «Полубратовское охотхозяйство». Фомичев весной 2014 года числился единственным владельцем АО, владея 100% акций. По данным из открытых источников, у уфимского завода среднесписочная численность работников — 257 человек.

Компания также выступала соучредителем двух юрлиц, но лишь одно на сегодня является действующим — ООО «Управляющая компания УТРЗ». Олег Стрижков в нём также имеет небольшую долю.

Иск от межрайонной ИФНС №1 по Башкирии поступил в суд 22 марта 2019 года, сумма исковых требований составила 6 633 632,18 рубля. В середине мая иск приняли к производству, но в конце июня в удовлетворении требований налоговому органу отказали. Тот настаивал на введении наблюдения, в качестве арбитражного управляющего предлагался любой участник московского союза СРО «СЕМТЭК».

Решения пока не обнародовано, подробности дела неизвестны.

Между тем, по другому иску, поданному банком «Траст», суд решением от 20 июня 2019 года обратил взыскание на 35 объектов недвижимости завода, в их числе — здания заводоуправления, дизельного цеха, ремонтно-монтажного цеха, столовой, трансформаторная подстанция, парокотельная, помещения и земельные участки. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.