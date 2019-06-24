На ГХК подвели итоги изобретательской и рационализаторской работы

Железногорск, Красноярский край, , 07:52 — REGNUM Итоги изобретательской и рационализаторской работы в 2018 году подвели на Горно-химическом комбинате (Железногорск), сообщает 24 июня пресс-служба предприятия.

По итогам работы в прошлом году комбинат получил 15 патентов на изобретения и пять на полезные модели. Оформлены и направлены в Роспатент девять заявок на изобретения и шесть на полезные модели. Подана одна международная заявка. Оформлены два секрета производства (ноу-хау). Внедрены три изобретения и три полезные модели.

За год на предприятии внедрено 23 рационализаторских предложения, а экономический эффект по ним составил 13,1 млн рублей. Разработаны и введены в действия СТО 152−2018 «Система менеджмента качества. Организация рационализаторской работы» и СТО 155−2018 «Система менеджмента качества. Организация изобретательской работы».

Отмечается, что лучшим среди рационализаторских предложений стал проект «Изменение конструкции вибрационного сита СВ2−0,4 установки дробления» коллектива авторов Радио-химического завода.

Горно-химический комбинат — Федеральная ядерная организация, Федеральное государственное унитарное предприятие, (ФЯО ФГУП «ГХК»), предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», дивизион ЗСЖЦ. Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ФЯО ФГУП «ГХК» является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.

Читайте также: Система менеджмента Горно-химического комбината прошла аудиторскую проверку