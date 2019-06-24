Новосибирского застройщика ЖК «Новомарусино» объявили банкротом

Новосибирск, , 07:35 — REGNUM Новосибирского застройщика ООО «Доступное жильё Новосибирск» («ДЖН»), который возводит микрорайон «Новомарусино», объявили банкротом. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из информации, размещённой на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В «ДЖН» введено конкурсное производство сроком на пять месяцев. Конкурсным управляющим утверждён член Сибирского центра экспертов антикризисного управления Александр Чернусь. В реестре кредиторов требования пяти юридических лиц на общую сумму около 40 млн рублей, в отдельное производство выделены четыре кредитора-физлица.

«ДЖН» занималась застройкой микрорайона «Новомарусино» в Ленинском районе города Новосибирска. Согласно информации, размещённой на сайте проекта, микрорайон состоит из малоэтажных домов (три-четыре этажа) и многоэтажной (10 этажей) застройки. Всего проектом предусмотрено строительство более 100 жилых домов на участке площадью 65 Га. Микрорайон рассчитан на 10 тысяч жителей.

По данным «РБК», проблемная ситуация возникла со строительством двух домов на улице Большая, — № 600/13 и № 600/15. Около ста квартир выкупила мэрия Новосибирска под расселение ветхого и аварийного жилья. Сумма контрактов — более 214 млн рублей. Срок передачи — до 30 июня 2017 года. «ДЖН» через суд обязала городскую администрацию изменить условия контракта. Такое решение суд вынес после изучения доказательств, которые подтверждали, что срыв сроков сдачи произошел помимо воли сторон. Как пишет «Комменрсантъ-Сибирь», два года назад дольщики «Новомарусино» размещали в интернете обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия застройщика, который несколько раз переносил сроки сдачи домов.

Отметим, что генеральным диктором ООО «ДЖН» является Вадим Варвянский.