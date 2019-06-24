Нижегородский агрокомплекс на 44% нарастил экспорт сельхозпродукции

Нижний Новгород, , 07:24 — REGNUM Производители сельскохозяйственной продукции Нижегородской области за январь-апрель 2019 года экспортировали продовольствия и сырья на сумму 77,1 млн долларов США, что относительно аналогичного периода 2018 года на 44,1% больше. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе региона.

За рубеж стали больше вывозить кондитерских, макаронных изделий, масложировой, мукомольно-крупяной продукции. Осуществлялся вывоз и крупного рогатого скота.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин поставил задачу к 2024 году увеличить экспорт сельхозпродукции до 492 млн долларов — в 2,2 раза. Пока ведомство прорабатывает вопросы увеличения количества предприятий-экспортеров и расширения перечня экспортируемой продукции. Рассматривается возможность привлечения профильных инвесторов в регион.

По данным Нижегородстата, за 2018 год экспорт принёс 5486 млн долларов США. На продовольственные товары и сельхозсырье (кроме текстильного) приходилось 214,4 млн долларов США. Наибольший объём поступлений был от машин, оборудования и транспортных средств — 1523,6 млн долларов США.

На импорт за тот же период приходилось 3244,5 млн долларов США, где продовольствие и сельхозсырье — 250,2 млн долларов США,

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий по итогам пяти месяцев 2019 года распределилось следующим образом: скот и птица на убой в живом весе — 13 тыс. тонн (рост на 17,2% к соответствующему периоду 2018 года), молоко — 58,1 тыс. тонн (рост на 3,2%), яиц — 118,6 млн штук (спад на 5,2%).