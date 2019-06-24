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Тарифы на холодную воду в Казахстане снизились на 5,7%

Экономика

Горячее водоснабжение подешевело на 5,1%

Нур-Султан, 24 июня 2019, 07:22 — REGNUM  По состоянию на 1 июня 2019 года тарифы на холодную воду в Казахстане за год сократились на 5,7%. Об этом 24 июня сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период горячее водоснабжение в Казахстане подешевело на 5,1%. Средняя стоимость одного метра холодной воды составила 68,7 тенге (11,5 рубля), горячей — 229,5 тенге (38,3 рубля).

Самый дорогой кубометр холодной воды отпускается в Акату за 223,9 тенге (37,4 рубля). В Караганде тариф на холодную воду составляет 104,8 тенге (17,5 рубля), в Атырау — 103,8 тенге (17,3 рубля). Самый низкий тариф отмечается в Нур-Султане — 41,6 тенге (6,9 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года стоимость тарифов на услуги ЖКХ в Казахстане сократилась на 1,7% по отношению к январю-марту 2018 года.

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Экономика Казахстана
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