Нижегородский перевозчик отстоял в суде право на два маршрута

Нижний Новгород, , 06:32 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО «РамКад» — частного перевозчика, которому мэрия Нижнего Новгорода отказалась выдать пятилетнее свидетельство об осуществлении перевозок по двум маршрутам регулярных перевозок и новые карты маршрута. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «РамКад» учреждено 20 марта 2007 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и владелец — Рамиль Абдуллин, которому принадлежит и учреждённое в марте 2017 года нижегородское ООО «Трансальянс», в чьи задачи также входят транспортные перевозки. В ООО «РамКад», по открытым данным, среднесписочная численность работников — 44 человека.

Компания выполняла перевозки по регулярным маршрутам Т-113 «Улица Пермякова — Микрорайон Бурнаковский» и Т-138 «Соцгород-2 — Седьмое небо», но с 1 января 2019 года из-за отказа выдать необходимые документы мэрией, перевозчик не смог выйти на них. Подобное решение не устроило перевозчика и он обратился в суд.

Арбитражный суд Нижегородской области признал незаконным решение мэрии об отказе в выдаче обществу «свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №Т-113 сроком на 5 лет и новых карт маршрута №Т-113 сроком на 5 лет, формализованное в письме от 29.12.2018 года № Исх-06−03−63 831/18» и аналогичных документов по маршруту Т-138.

Мэрию обязали в течение пяти дней после вступления решения в силу выдать необходимые документы. В течение месяца администрация может обжаловать вердикт.