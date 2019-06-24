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Нижегородский перевозчик отстоял в суде право на два маршрута

Экономика

Подробности спора между частным перевозчиком и мэрией

Нижний Новгород, 24 июня 2019, 06:32 — REGNUM  Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО «РамКад» — частного перевозчика, которому мэрия Нижнего Новгорода отказалась выдать пятилетнее свидетельство об осуществлении перевозок по двум маршрутам регулярных перевозок и новые карты маршрута. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «РамКад» учреждено 20 марта 2007 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и владелец — Рамиль Абдуллин, которому принадлежит и учреждённое в марте 2017 года нижегородское ООО «Трансальянс», в чьи задачи также входят транспортные перевозки. В ООО «РамКад», по открытым данным, среднесписочная численность работников — 44 человека.

Компания выполняла перевозки по регулярным маршрутам Т-113 «Улица Пермякова — Микрорайон Бурнаковский» и Т-138 «Соцгород-2 — Седьмое небо», но с 1 января 2019 года из-за отказа выдать необходимые документы мэрией, перевозчик не смог выйти на них. Подобное решение не устроило перевозчика и он обратился в суд.

Арбитражный суд Нижегородской области признал незаконным решение мэрии об отказе в выдаче обществу «свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №Т-113 сроком на 5 лет и новых карт маршрута №Т-113 сроком на 5 лет, формализованное в письме от 29.12.2018 года № Исх-06−03−63 831/18» и аналогичных документов по маршруту Т-138.

Мэрию обязали в течение пяти дней после вступления решения в силу выдать необходимые документы. В течение месяца администрация может обжаловать вердикт.

Напомним, ранее другой частный перевозчик, осуществлявший перевозки по маршруту Т-71 по итогам открытого конкурса, — частный предприниматель Александр Комраков выиграл суд у мэрии. В середине февраля 2019 года решение администрации об одностороннем отказе от исполнения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения от 24.04.2014 года было признано недействительным. Мэрия расторжение отношений мотивировала тем, что исполнителем были нарушены некоторые условия соглашения.

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Автотранспортные перевозки
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