«Такой генплан нам не нужен»: казанцы вышли на митинг

Казань, , 04:41 — REGNUM В столице Татарии 23 июня 2019 года не только праздновали Сабантуй, но и вышли на митинг против планов, изложенных в новом генеральном плане. Жители, по чьим домам и зелёным зонам планируется прохождение дорог, вышли «сказать нет новому генплану Казани», — именно под таким девизом состоялась протестная акция, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ещё год назад, во время слушаний по новому генплану, жители устроили массовый протест. Основанием стало то, что в документации оказались планы по строительству дорог, которые проходят по жилой легальной застройке и зелёным зонам пригородных посёлков. Жители многих посёлков, которым не повезло попасть в зону застройки, выступили против. Они митинговали, обращались к властям и писали открытые письма президенту, в которых просили помощи, добавляя, что их дома не самострой. В ряде случаев компромисс был найден и протестная активность немного снизилась, но генплан в 2018 году так и не приняли — потребовались некоторые юридические изменения в связи со вступлением в силу федеральных норм.

В 2019 году, когда в открытом доступе появилась последняя редакция документа, протест вспыхнул вновь. По ряду посёлков планы по строительству дорог остались, к тому же появились обозначения и проекты, которых, по заявлению горожан, не было при прошлогодних обсуждениях.

Горожане обратились в Минэкономразвития России с открытым письмом, где указали, что «проект генплана чудовищен». В ведомстве активисты нашли поддержку. В письме, адресованном горожанам, говорилось, что «разногласия по указанному проекту не были урегулированы, Минэкономразвития России в установленные сроки будет выдано сводное заключение о несогласии с проектом генерального плана».

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Новую редакцию генерального плана представят в конце июля, после чего она пройдёт общественные слушания, а пока же жители решили высказать своё мнение через протест. Организатором акции выступил Казанский горком КПРФ.

В руках собравшихся были плакаты с надписями-лозунгами: «Не дадим снести наши дома», «Требуем пересмотра генплана с учётом интересов жителей Казани», «Не рушьте судьбы тысяч», «Такой генплан нам не нужен», «Сохраним дом — сохраним Россию», «Нет транзитным дорогам по жилым массивам», «Мы хотим дышать кислородом, а не выхлопными газами», «Нет трассе в нижней Новой Сосновке и Дербышках», «Генплан делает БОМЖами жителей Шоссейная — Тополевая».

«Наши семьи живут в осадном положении», «Город Казань — оазис правового нигилизма?», «Нас хотят столкнуть лбами!», — говорили в своих выступлениях активисты из разных населённых пунктов.

В завершении митинга состоялось принятие резолюции, в которой, в частности, от городских властей требовали отказаться от любых попыток изменить процедуру учёта мнений граждан, соблюдать интересы казанцев, сохранить жилые массивы пригородных посёлков и сказали планам по строительству дороги через Дербышки нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года в рамках сессии Казгордумы мэр столицы Татарии Ильсур Метшин отметил, что принят будет тот проект, который «сочтут оптимальным большинство горожан», а все остальные моменты будут решать через диалог, но тут же добавил, что решение будет в интересах большинства.

«Ничего не делать — это коллапс. Сейчас рассматривается максимальное количество вариантов, и все возникающие вопросы мы будем решать в интересах большинства», — заявил он.

На фоне скандалов с генпланом в добровольную отставку ушла главный архитектор Татьяна Прокофьева.

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