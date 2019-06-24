Япония может разрешить импорт куриного мяса из России

Токио, , 03:33 — REGNUM Власти Японии планируют отменить запрет на импорт куриного мяса из России, чтобы удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке страны, сообщает газета Nikkei Asian Review.

По данным газеты, соответствующее соглашение может быть достигнуто в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Осаке. По мнению издания, Абэ надеется использовать это соглашение в качестве еще одного шага по достижению мирного договора с Россией.

Предполагается, что запрет на импорт курятины будет снят в Японии не раньше 2020 года. Поступающее из России куриное мясо будет проверяться как при отправке, так и во время прибытия товара в Японию. Отмечается, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности японских потребителей. Также газета сообщает, что импорт мяса будет разрешен от поставщиков из Тульской и Брянской областей.

Отметим, что в Японии действует запрет на импорт куриного мяса и мяса другой домашней птицы из большинства стран мира. Запрет был введен из-за опасности инфекционных заболеваний.