Воскресенье, 23 Июня 2019 года
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Новые санкции США в отношении компаний из Китая ударили по AMD

Экономика

Китайские компании, недавно добавленные администрацией США в «чёрный список», имеют совместные предприятия с AMD

Пекин, 23 июня 2019, 15:43 — REGNUM  Две китайские компании, недавно добавленные в «чёрный список» администрацией США, имеют совместные предприятия с американским производителем интегральных микросхем AMD. Об этом сообщает газета The Straits Times.

В конце прошлой недели администрация США расширила «чёрный список» китайских компаний, запретив сотрудничать с этими организациями американским фирмам.

По данным издания, новые санкции США затронут предприятие THATIC, созданное в 2018 году американской компанией AMD и китайскими компаниями Haiguang Microelectronics и Chengdu Haiguang Integrated Circuit Design, попавшими в «чёрный список».

«AMD будет соблюдать правила, регулирующие этот список, точно так же, как мы соблюдаем законы США на сегодняшний день. Мы пересматриваем особенности заказа, чтобы определить следующие шаги, связанные с нашими совместными предприятиями с THATIC в Китае», — отметил представитель AMD Дрю Прейри.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня министерство торговли США внесло в «чёрный список» китайские компании Higon, Sugon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, а также Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

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Торговая война между Китаем и США
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