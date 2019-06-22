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Биткоин преодолел отметку в $11 тыс

Экономика

30 мая текущего года курс биткоина превысил отметку в $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Биткоин преодолел отметку в $11 тыс
Биткоин

Вашингтон, 22 июня 2019, 16:47 — REGNUM  Стоимость криптовалюты биткоин превысила отметку в $11 тыс. за единицу. Об этом 22 июня свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

Так, по состоянию на 16:42 мск стоимость биткоина составляет $11,1 тыс. за единицу. Криптовалюта Ethereum стоит $313,9, Bitcoin Cash — $461,2.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 мая текущего года курс биткоина превысил отметку в $9 тыс. впервые с мая 2018 года.

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