Южнокорейские компании переносят производство из Китая — СМИ

Сеул, , 16:28 — REGNUM Крупнейшие производители электроники и автомобилей из Южной Кореи переносят часть производственных линий из Китая из-за конкуренции с местными компаниями и геополитических экономических факторов. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Южнокорейские производители бытовой электроники и автомобилей долгое время лидировали на китайском рынке. В частности, Samsung Electronics занимала первое место по поставкам смартфонов в 2012 году, а Hyundai входила в тройку лидеров по продажам автомобилей в 2016 году, уступая только Volkswagen и General Motors.

Однако быстрый рост китайских компаний привёл к тому, что к 2019 году Samsung выбыла из первой десятки по поставкам смартфонов, а Hyundai опустилась на 6−7 строчку по продажам автомобилей. Проблемы южнокорейских компаний на рынке КНР обострились в связи с разгоревшейся торговой войной между США и Китаем. Из-за этого в первом квартале 2019 года экспорт из Южной Кореи в Китай упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупность этих факторов привела к тому, что в начале года компания Samsung закрыла крупный завод по производству смартфонов в китайском городе Тяньцзинь. Впоследствии Hyundai Motor остановила производственные линии на заводе в Пекине, способном выпускать до 300 тысяч автомобилей в год. Другой автопроизводитель — Kia — также планирует остановить производство на заводе в провинции Цзянсу в конце июня. Также компания LG Electronics перенесла производство холодильников, ориентированное на рынок США, из китайской провинции Чжэцзян в Южную Корею.

Издание отмечает, что американские санкции против китайского технологического гиганта Huawei усугубят сложившуюся ситуацию. Если решение администрации США останется в силе, то часть заказов Huawei южнокорейским компаниям на производство чипов будет отменена. Это приведёт к наводнению рынка избыточными запасами и сокращению прибыли производителей из Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение торговой войны между Вашингтоном и Пекином привело к тому, что возможность вывоза производства из Китая стали рассматривать тайваньские компании, включая MSI, Foxconn и Acer.