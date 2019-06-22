Малым промышленным зонам в Узбекистане расширены права

Ташкент, , 13:10 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому малым промышленным зонам (МПЗ) созданы лучшие условия деятельности для их участников и в реализации продукции, активизации привлечения инвестиций, ускорения ввода современных производств и другое, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, МПЗ разрешено оформлять право собственности на здания и сооружения (или их части), возведенные за счет их собственных средств, приватизировать такие здания и сооружения, приватизировать переданные им здания и сооружения при условии полного выполнения инвестиционных и других социальных обязательств, но не ранее чем через 5 лет с даты приобретения статуса участника малой промышленной зоны.

«Установить, что малые промышленные зоны создаются исключительно на базе бездействующих предприятий и пустующих земельных площадей несельскохозяйственного назначения с существующей или легко проводимой транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктурой», говорится в документе.

При этом, непринятие участником малой промышленной зоны мер по реализации инвестиционного проекта в течение трех месяцев со дня его размещения в малой промышленной зоне, а также использование объекта не по назначению, указанному в договоре, являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке.

В случае, если участником малой промышленной зоны не закончена реализация инвестиционного проекта в течение установленного в договоре срока по объективным причинам либо не осуществлялась производственная деятельность в течение последних 6 месяцев, административный совет может рассмотреть вопрос о предоставлении ему дополнительного срока с утверждением «дорожной карты» по ускорению реализации проекта либо расторжении договора.

Документом в МПЗ создаются дирекции малых промышленных зон, назначение на должность и освобождение от должности директоров дирекций осуществляются административными советами по согласованию с Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан.

«Освободить сроком до 1 июля 2022 года дирекции малых промышленных зон от уплаты земельного налога и налога на имущество», говорится в постановлении.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан поручено в трехмесячный срок внедрить автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территориях малых промышленных зон.

Персональная ответственность возложена на заместителя премьер-министра — министра финансов Республики Узбекистан Джамшида Кучкарова — за эффективную координацию деятельности министерств и ведомств в рамках обеспечения безусловного выполнения задач, поставленных настоящим постановлением, министра экономики и промышленности Батыра Ходжаева — за своевременное рассмотрение административными советами МПЗ инвестиционных заявок на размещение производств на территории малых промышленных зон и принятие по ним решений, а также эффективное использование потенциала малых промышленных зон, своевременную реализацию и ввод проектов.

Министр энергетики Алишер Султанова и главы регионов будут отвечать за своевременное завершение строительства, модернизацию и подключение участников малых промышленных зон к внешним инженерным коммуникациям и инфраструктуре, бесперебойное обеспечение их объектов электрической энергией, природным газом в соответствии с реальными производственными потребностями.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя премьер-министра — министра финансов Джамшида Кучкарова и заместителя советника президента Узбекистана Галину Саидову.

В Узбекистане в рамках последовательно реализуемых мер по государственной поддержке развития новых конкурентоспособных производств и малых предприятий организованы 150 малых промышленных зон, на территории которых осуществляет деятельность 1 691 малое предприятие с совокупным объемом производства продукции на сумму свыше 1,7 триллионов сумов (один доллар-8500 сумов) ежегодно, создано более 27 тысяч рабочих мест.