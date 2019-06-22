В Екатеринбурге оценили запасы питьевой воды

Екатеринбург, , 05:53 — REGNUM В Екатеринбурге запасов питьевой воды хватит на четыре месяца. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

В настоящее время Верхне-Макаровское и Волчихинское водохранилища заполнены на 95%. Для сравнения, в 2018 году их заполненность составляла, соответственно, 83% и 78,5%.

Екатеринбург в сутки потребляет 450 тыс. кубометров холодной воды. До осени ресурсов должно хватить. Затем, скорее всего, как и в предыдущие годы, будет подключён резервный источник воды — Нязепетровское водохранилище, расположенное в Челябинской области.