Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда

Бразилиа, , 04:06 — REGNUM Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.

Представитель Petrobras сообщил, что компания согласилась выплатить указанную судом сумму для освобождения ряда своих активов, ранее замороженных голландским судом, чтобы склонить компанию к выплате. Он подчеркнул, что выплата еще не означает прекращение судебных разбирательств и компания продолжит отстаивать свои интересы в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года международный арбитражный суд наложил на бразильскую нефтяную компанию Petrobras штраф в размере $622 млн за нарушение контракта с Vangate Drilling. Судебное разбирательство проходило на фоне коррупционного скандала в Бразилии, в котором фигурировал ряд топ-менеджеров компании Petrobras.

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