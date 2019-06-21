Костромская область участвует в новой госпрограмме

Кострома, 21 июня 2019, 23:45 — REGNUM 54 заявки от муниципалитетов Костромской области в ближайшее время будут направлены в Минсельхоз для участия в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», — сообщает пресс-служба областной Думы.
Госпрограмма призвана повысить качество жизни селян. Сделать это планируется за счет строительства жилья на сельских территориях, создания и развития инфраструктуры, содействия занятости. Сегодня каждый четвертый житель региона проживает в сельской местности, люди из деревень продолжают уезжать.
Костромские депутаты обещают помочь районам области в подготовке проектов комплексного развития сельских территорий. Пока поданные районами заявки связаны с точечным обустройством сельских территорий — это новые ФАПы, дороги, культурно-досуговые учреждения и ряд других. Они тоже могут быть реализованы в рамках госпрограммы.
Коренным образом переломить ситуацию с оттоком населения можно только за счет целого комплекса мероприятий. Такие проекты еще на этапе подготовки стоят дорого. И главная задача — создать возможности для районов получить эти средства.
Объем финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Костромской области» составляет 2,3 триллиона рублей, она рассчитана на 5 лет.