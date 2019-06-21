Индексы Уолл-стрит просели к концу торгов

Нью-Йорк, США, , 23:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили пятничные торги в «красной зоне», 21 июня передает агентство Reuters.

К концу торгов индекс Dow Jones снизился на 33,97 пункта (0,13%), до 26 719,2 пункта, индекс S&P 500 снизился на 3,65 пункта (0,12%), до 2950,53 пункта, индекс Nasdaq снизился на 19,63 пункта (0,24%), до 8031,71 пункта.

Тем не менее, индексы рынка находятся вблизи максимумов за несколько месяцев, а индекс S&P 500 в ходе торгов установил исторический рекорд.

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