Фондовый рынок США: Индекс S&P установил новый рекорд

Нью-Йорк, США, , 20:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США находятся вблизи стартовых значений, 21 июня передаёт агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 39,70 пункта (0,15%), до 26 792,87 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,68 пункта (0,02%), до 2953,50 пункта, индекс Nasdaq снизился на 3,64 пункта (0,05%), до 7734,42 пункта.

Тем не менее в ходе торгов S&P 500 установил новый рекорд — индекс достиг значения 2964,63 пункта и вполне может «запрыгнуть» выше 3000 пунктов.

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