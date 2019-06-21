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Правительство РФ временно разрешило ввоз ряда санкционных товаров с Украины

Экономика

Режим российских санкций против Украины мог бы быть жестче

Москва, 21 июня 2019, 20:37 — REGNUM  Правительство Российской Федерации временно разрешило ввоз с Украины ряда товаров, которые попадают под запрет в качестве ответа на ранее введенные Киевом санкции против России. Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня, 21 июня.

В постановлении сказано, что временно разрешается ввоз в Россию с Украины трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября 2019 года, либо до 1 января 2020 года в зависимости от мощности), трансмиссионных валов (до 1 июля 2019 года), а также на некоторые виды трубной продукции (по 1 октября 2021 года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных санкций против Украины после того, как Киев в очередной раз ужесточил свой режим санкций против Москвы. Среди ответных российских санкций, в частности, был запрет на ввоз в Россию широкого ряда товаров, произведенных на территории Украины.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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