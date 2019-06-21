Золото выросло в цене до $1400 за унцию

Лондон, , 20:32 — REGNUM Цена золота преодолели «психологический барьер» в $1400 за унцию и продолжают расти, 21 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент стоимость тройской унции золота выросла на $5,10 (0,37%) и составляет $1402,05. В течение дня цена золота уже достигала $1414,95 за унцию.

«Существует идеальное сочетание ингредиентов для стремительного движения золота к вершине — слабая макроэкономическая среда, низкая доходность облигаций, слабый доллар и растущая геополитическая напряженность», — уверен экономист OCBC Bank Хауи Ли.

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