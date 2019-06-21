Прокуратура считает, что ямочный ремонт дорог в Ярославле не сделают в срок

Ярославль, , 19:09 — REGNUM Прокуратура Ярославля объявила предостережение о недопустимости нарушений руководителю подрядной организации, занимающейся ямочным ремонтом дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Подрядчиком по муниципальному контракту является ООО «Ярославская проектно-строительная компания» (ЯПСК). Заказчиком работ — «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. В прокуратуре считают, что подрядчик в срок, указанный в контракте, с ремонтом не справится.

«Подрядчик взял на себя обязательства по выполнению ямочного ремонта в соответствии с графиком работ и предписаниями заказчика. Вместе с тем, ход исполнения контракта, в том числе акты заказчика о неисполнении предписаний, дает основания полагать, что ремонт дорог не будет выполнен надлежащим образом в установленные сроки», — говорится в предостережении прокурора Ярославля.

Срок исполнения муниципального контракта — 31 июля 2019 года. В случае его неисполнения в прокуратуре намерены привлечь к ответственности подрядчика работ. В самой подрядной организации считают, что график ямочного ремонта на улицах Ярославля соблюдается.

«Работы производятся строго согласно утвержденного графика. Подчеркиваю, работы идут только в ночное время. Если бы работали днем, то могли бы перевыполнить план. Сейчас идем строго по нему», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель компании «ЯПСК» Павел Финогеев.

Сегодня комиссия мэрии Ярославля оценила сделанные работы по ямочному ремонту проспекта Октября, улиц Советская, Суркова, Победы и Волжской набережной.

«Мы сделали ряд замечаний, что прибордюрная часть после подрядчика не убрана. Ее необходимо будет почистить. На сегодняшний день все члены комиссии — и общественники, и депутаты муниципалитета Ярославля пришли к единому решению, что качество работ соответствует тому, что требовали от подрядчика. Сейчас осталось дождаться анализа «вырубки» качества асфальто-бетонной смеси, и уже по результатам этого анализа будем либо принимать работы, либо нет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов.

Выявленные нарушения подрядчик обещал исправить в течение двух дней. Работы по ямочному ремонту в Ярославле продолжаются на Тормозном шоссе, улице Вишняки и проспекте Толбухина.

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