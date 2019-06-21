Курганской сельхозакадемии профильное министерство выделит 200 млн рублей

Курган, , 18:50 — REGNUM Курганская сельскохозяйственная академия получит федеральную помощь в 200 млн рублей. Глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и врио губернатора Вадим Шумков обсудили 21 июня 2019 года планы по улучшению финансово-экономической ситуации в вузе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Зауралья.

Деньги, выделенные Минсельхозом, позволят урегулировать вопрос с выплатой стипендий. Кроме того, запланированы мероприятия по оптимизации работы академии, ремонту ряда объектов на её территории и увеличению количества студентов на 125−150 человек к сентябрю 2020 года.

Напомним, в Курганской сельхозакадемии с января 2019 года не выплачивались стипендии. Задолженность перед студентами составила 10,5 млн рублей. Есть у вуза серьёзные долги перед поставщиками энергоресурсов. С 13 мая 2019 года в Курганской сельхозакадемии — новый исполняющий обязанности ректора Роман Скиндерев. Прежний ректор КГСХА Владимир Левитский покинул пост по собственному желанию.

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