Ростовской мэрии понадобился ремонт туалетов за 9,5 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 17:39 — REGNUM Ростовские власти обеспокоились состоянием санузлов в здании мэрии, а потому на сайте госзакупок объявили конкурс на выполнение работ по ремонту туалетов.

Сумма контракта составит 9,5 млн рублей. Деньги будут перечислены подрядчику из средств муниципальной казны.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону». Согласно техническому заданию, исполнитель условий договора должен заменить сантехнику, положить новую плитку, оборудовать подвесной потолок. Туалетные комнаты также оснастят кабинками. Срок, который чиновники отводят на выполнение работ, — 120 дней.