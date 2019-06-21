«Новатек» продолжает поставки сжиженного газа на СПГ-терминал в Литве

Клайпеда, Литва, , 17:33 — REGNUM Компания «Новатек» доставила очередной груз сжиженного природного газа из российского порта Высоцск в литовскую Клайпеду, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Груз доставлен сегодня, 21 июня, газовозом Coral Favia, уточняет литовское предприятие Klaipėdos nafta.

Объём груза небольшой, 10 тыс. кубических метров. Предположительно, он доставлен для нужд завода по производству азотных удобрений Achema. В самой Achema традиционно не комментируют, с кем и в каких объёмах заключают контракты по газоснабжению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СПГ-терминал в Клайпеде Литва арендовала у Норвегии для «энергетической независимости от России». Литовские должностные лица публично декларировали, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения. Однако Газпром по-прежнему остаётся основным поставщиком газа в Литву, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатек».