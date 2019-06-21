Ульяновским семьям будут выплачиваться дополнительные пособия на первенца

Ульяновск, , 17:29 — REGNUM В Ульяновской области с 1 января 2020 года дополнение к федеральной мере будут выплачиваться социальные пособия на первенца. Новую выплату в размере 3 тыс. рублей смогут получать жительницы региона не старше 25 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, комментируя итоги «прямой линии» президента России Владимир Путина.

В Ульяновской области в дополнение к федеральной мере поддержки с 1 января следующего года по инициативе губернатора Сергея Морозова семьи будут получать дополнительные выплаты. В регионе вводятся ежемесячные пособия, которые станут продолжением федеральных. Данный закон подписал глава региона летом прошлого года. Новую выплату в размере 3 тыс. рублей смогут получать жительницы региона не старше 25 лет, родившие первенцев.

Новое пособие на ребенка будет выплачиваться до достижения им трех лет. Выплату смогут получать женщины, размер среднедушевого дохода членов семьи которых не превышает 15 550 рублей в месяц. Для выполнения социальных обязательств из областного бюджета ежегодно будет выделяться порядка 54 миллионов рублей.

«Выплата позволит, с одной стороны, укрепить благосостояние семьи, когда пособие по уходу за ребёнком после 1,5 лет уже не выплачивается, а устройство его в дошкольное учреждение ещё не представляется возможным. С другой стороны, мама может использовать ее для оплаты альтернативных услуг по присмотру и уходу за ребёнком и возобновить трудовую деятельность. По предварительным расчетам, порядка полутора тысяч мам уже смогут получать данную выплату», — говорит вице-премьер — министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Ольга Касимова.

Напомним, предоставление выплаты будет осуществляться на детей, которые родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в ходе глава государства Владимир Путин на «прямой линии» уделил особое внимание поддержке семей и выплатам социальных пособий при рождении детей. Он подчеркнул, что в стране «совсем недавно ввели меру поддержки, которой раньше никогда не было, — начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок». Размер поддержки — прожиточный минимум ребёнка в регионе, «в среднем это сегодня 10,5, уже около 11 тысяч рублей».

"Эту поддержку получают семьи, где появился первый и последующие дети. На первого ребенка — напрямую из бюджета, на второго, если семья хочет, можно взять из маткапитала. И получают семьи, как говорят, по нуждаемости. Это семьи, где на человека приходится доход в полтора прожиточных минимума на работающего взрослого человека в регионе тоже. Прожиточный минимум в целом для страны у нас приравнен к МРОТу, к минимальному размеру оплаты труда, и составляет в среднем 11 280 рублей. Полтора прожиточных минимума на человека. Сколько это? 17. Примерно посчитаем, 17 плюс 17 — около 34 тысяч. Если в семье 34 тысячи на взрослых людей, то сегодня семья имеет право на получение этой поддержки в объеме 10 тысяч в среднем, повторяю, по стране. Это прожиточный минимум ребенка», — отметил Владимир Путин.