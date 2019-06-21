Пятница, 21 Июня 2019 года
17:40:56 МСК

Литва и Латвия – лидеры по заграничным долгам

Экономика

Опережает только Кипр

Литва и Латвия – лидеры по заграничным долгам
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евро

Вильнюс, 21 июня 2019, 17:29 — REGNUM  Заграничный долг Литвы и Латвии — один из самых высоких в процентном отношении среди 28 стран Евросоюза, свидетельствуют новейшие данные европейского статистического агентства Евростат, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 июня.

В Латвии он составляет 74% от всего госдолга, а в Литве 72,5%. Больше он только на Кипре — 76,5%. В Эстонии доля задолженности иностранным кредиторам от всего госдолга составляет 57,2%.

За 2019 год Литва планировала одолжить 3,16 млрд евро. Общий долг Литвы составляет порядка 36 млрд евро, что ровняется 82% от ВВП.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить