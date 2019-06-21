Застройщика небоскрёба в центре Чебоксар банкротят

Чебоксары, , 17:17 — REGNUM В Чувашии могут обанкротить общество «Речной фасад Чувашии», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда. Компания известна тем, что получала разрешение на строительство 23-этажного небоскрёба в центре Чебоксар, появление которого вызвало общественное негодование: высотка испортила облик набережной.

В Арбитражный суд Чувашии поступило исковое заявление от ООО «Эксперт-право» в отношении ООО «Речной фасад Чувашии». Общество требует признать ответчика банкротом. Сумма заявленных требований составила 649 001,45 рублей. Дело поступило в суд 19 июня, в производство пока не принято и дата судебного заседания ещё не назначена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году разразился скандал в связи с появлением 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной. Выяснилось, что ранее данный участок приобрела компания «Старко», а разрешение на строительство высотки получил «Речной фасад Чувашии».

В июне 2019 года прокуратура республики распространила сообщение о том, чтона официальном интернет-сайте ООО «Речной Фасад Чувашии» в интернете была размещена информация о реализации помещений строящегося 23-этажного жилого многоквартирного дома в ЖК «Альбатрос», на строительство которого у застройщика истек срок разрешения. По данным ведомства, на сайте, в частности, распространялась информация с описанием имеющихся в продаже квартир, их стоимости, площади. В целях защиты прав дольщиков прокуратурой в суд было направлено исковое заявление к застройщику о признании «данной информации недостоверной, запрете её распространения до получения разрешения на строительство, обязании удалить размещенную информацию». В надзорном ведомстве отмечают, что заочным решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судебное решение не вступило в законную силу.

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