На старт! Внимание… Тульская область готовится к сентябрьским выборам

Тула, , 17:16 — REGNUM 281 мандат депутатов областной думы, городской думы Тулы и районных собраний муниципалитетов будет разыгран в единый день голосования 8 сентября. Для 1 млн 187 тыс избирателей сформированы 1097 участков с 29 территориальными комиссиями. Сегодня в регионе спокойный политический фон, потому что активная избирательная кампания еще не стартовала. Только лишь искушенные граждане, следящие за повесткой, заметили «телодвижения» политических сил. Однако в разгар событий эксперты ожидают от кандидатов жаркой конкурентной борьбы.

Депутатский расклад

Ключевые выборы в Тульской области, безусловно, в областную думу. В региональный парламент следующего, седьмого, созыва предстоит избрать 36 депутатов, из которых 24 будут избраны по одномандатным избирательным округам и 12 — по единому округу, партийным спискам.

До выдвижения кандидатов остается чуть меньше месяца. Сейчас политические партии и одномандатники «примеряются» к округам. Парламентские партии начали подготовку к региональным конференциям, именно на них станет известен список претендентов, которые вступят в борьбу, и их программы. Малым партиям сложнее — для того чтобы получить регистрацию, им еще предстоит пройти процедуру сбора подписей.

Борьба за депутатские мандаты предстоит нешуточная. Ожидается, что в выборах примет участие весь спектр политических сил региона — левые, правые, либералы, демократы, социалисты.

Пока с достоверной вероятностью рано делать выводы о том, кто из действующих депутатов сможет сохранить свое кресло, а кто попрощается с парламентом. Итоговые списки кандидатов утвердит областной ЦИК примерно через месяц. Но некоторые инсайды появляются сегодня.

С большой долей вероятности в «следующую» областную думу попадет ее действующий председатель Сергей Харитонов. Глава Тулы Юрий Цкипури решил сменить мандат городского депутата на областной. Скорее всего, он будет выдвинут в региональный парламент в одном из городских округов. А вот глава администрации Тулы Евгений Авилов может возглавить список единороссов в городскую думу, там он будет претендовать на должность главы города.

Из Совета Федерации на работу в областной парламент собирается перейти сенатор Игорь Панченко. Он рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность председателя облдумы.

О лидерах

Политолог, доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин считает, что сегодня называть лидеров избирательной гонки рано и крайне сложно. Однако очевиден тот факт, что оппозиция будет активно разыгрывать карту на поле непопулярных реформ, которые были осуществлены за последние год-два (даже на федеральном уровне).

«Хотя большинство реформ не находится в подчинении регионального уровня, все же оппозиция будет играть на этом поле, — говорит эксперт. — В любом случае есть мусорная реформа, есть проблема экологии, есть проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, существует проблема невнимания ряда муниципальных чиновников к конкретным проблемам жителей».

Разбор проблем и невыполнение конкретных поручений губернатора по вопросам граждан часто обсуждаются на совещаниях с Алексеем Дюминым. Именно это может стать мотивом и центром предстоящей тульской избирательной кампании.

Несмотря на то, что основные политические силы региона только начинают втягиваться в предвыборный процесс, некоторые заметили активность, например, регионального отделения КПРФ. С начала года партия ведет подготовку к единому дню голосования, «оседлав» ряд проблемных тем, связанных с реформой обращения с ТКО, тарифами на коммунальные услуги.

«КПРФ ожидаемо делает основную ставку на «раскрученные» протестные темы, такие, например, как «мусорная реформа». Вероятно, в компартии полагают, что они в состоянии агрегировать социальное недовольство, хотя, на мой взгляд, это несколько самонадеянно, — считает политолог Николай Евдокимов. — Во-первых, современный российский протест, преимущественно беспартийный, а желание тех или иных сил использовать его в политических целях часто встречает раздражение протестующих. Во-вторых, у КПРФ очень слаба позитивная повестка, нет конкретных предложений и системных решений острых вопросов, а получить большое число голосов только за счет эксплуатации протестных тем вряд ли удастся».

Руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов сделал акцент на том, что с начала года выросло присутствие депутатов «Единой России» в СМИ и интернете: приемы населения, участие в акциях, открытия мероприятий.

«Именно поэтому накал борьбы внешне не ощущается, но изнутри четко заметно противостояние представителей коммунистов, скооперировавшихся с районными активистами, и единороссов, перед которыми стоит задача сохранить уровень поддержки населения».

По словам эксперта, с лидерами предвыборной гонки пока нет полной ясности. Но Крылов предполагает, что возможно появление новых лиц у «Единой России», взявшей курс на обновление и омоложение состава. С большой вероятностью в кампании будут участвовать многим известные Алексей Лебедев (КПРФ), Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия»), Владимир Дорохов («Яблоко»), Олег Веселов («Коммунисты России»).

Скудная информация, но с технологиями

Вторые по значимости, но, пожалуй, первые по «накалу страстей» — выборы муниципальных депутатов в Туле. В городской думе 35 депутатских мест будут распределять по пропорциональной схеме: 20 человек изберут в одномандатных округах и 15 — по партийным спискам.

Здесь в борьбу за мандаты вместе с традиционным крупными партиями могут включиться и менее известные, за которыми стоят популярные и «ресурсные» туляки. Кроме этого, в округах изъявили желание побороться и популярные в городе независимые кандидаты, поэтому политическое лето обещает быть жарким.

На фоне активности в партиях и ЦИКе в Тульской области пока «проседает» информационная повестка. Несмотря на то, что для голосующих впервые на региональных выборах внедрят технологию «мобильный избиратель», уже открыли горячую линию и запустили обучение общественных наблюдателей, эксперты отмечают, что единственное сообщение могло быть получено жителями региона в ходе праймериз «Единой России».

«Иногда в СМИ все же бывают сообщения о том, что «когда-то будут проведены выборы». Но конкретно пока в средствах массовой информации мало информации на этот счет, — отмечает политолог Андрей Махрин. — Есть, конечно, социальные сети. В них начинается активизация политиков и политтехнологов. Некоторые достаточно активно публикуют свою позицию по ряду вопросов и проблем. Но все же пока не так явно говорят, что выборы пройдут в сентябре 2019 года».

Конкурентная борьба возрастет

Интерес к выборам со стороны кандидатов явно подогреет законодательное новшество, которое приняли в Тульской области в начале 2019 года. Народные избранники утвердили пятую избирательную систему, при которой ¾ депутатов избираются в многомандатных округах и только¼ по партийным спискам.

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Политологи утверждают, что, с одной стороны, новый закон позволит активизировать тех, кто пойдет по одномандатным округам, так как им придется работать в округе с избирателями.

«С другой стороны — будет сильная конкуренция между политическим партиями, ведь им отдается меньше мест. Количество депутатов приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства и в соответствие с активизацией работы депутатов с населением», — отмечает Андрей Махрин.

По мнению Евгения Крылова, кандидаты сблизятся с народом, ведь им придется собирать информацию «в полях».

«Хочется надеяться, что борьба будет честная, на уровне соперничества программ, личностей, а не ресурсов и нарушений законов, — сказал эксперт. — И главное, работа с избирателями не прекратится после 8 сентября, а наоборот — станет временем выполнения обещаний и заботы об интересах людей».

Тульская область в целях прозрачности на избирательных участках планирует использовать 110 КОИБов. Все ТИКи и наиболее крупные УИКи оборудуют видеокамерами. Для обеспечения безопасности на 223 участках установят стационарные рамки металлодетекторов. Также все участковые избирательные комиссии будут оснащены компьютерами, с помощью которых можно будет изготавливать протоколы об итогах голосования с QR-кодом, что позволит избежать ошибок и максимально быстро ввести данные в «ГАС Выборы».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу избирательным комиссиям региона, наблюдателям и всем ответственным органам «провести выборы в областную и городскую думу, органы местного самоуправления максимально прозрачно и в рамках всех требований закона».