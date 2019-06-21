Пятница, 21 Июня 2019 года
17:18:23 МСК

Ялта получила более 80 млн рублей на ремонт дорог

Экономика

Контракты заключены, работы уже выполняются

2
Ялта получила более 80 млн рублей на ремонт дорог
Иллюстрация: Yalta.rk.gov.ru
Ремонт дорог в Ялте

Ялта, Крым, 21 июня 2019, 16:47 — REGNUM  Более 80 млн рублей из местного и республиканского бюджета выделено на текущий ремонт дорог в Ялте в 2019 году. Об этом 21 июня сообщил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты Игорь Носков.

«Под это финансирование уже заключены контракты и ведутся дорожные работы. Старались выбирать наиболее значимые участки, с наибольшим потоком движения автомобилей. Также учитывалась и ремонтопригодность данных дорог», — подчеркнул чиновник.

По его словам, дорожники уже сделали дороги в Кореизе, Симеизе, Гурзуфе и асфальтируют Алупку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Крыма намерены расторгать договоры и отзывать лицензии у всех предприятий, занимающихся разработкой карьеров, если они не будут помогать восстанавливать разбитые их грузовыми автомобилями дороги.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма решили переложить ремонт дорог на разработчиков карьеров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить