Российский «КамАЗ» поставит в Туркмению 250 самосвалов

Ашхабад, , 16:04 — REGNUM Туркмения закупит 250 самосвалов российского производства — компания «КамАЗ» получила заказ на поставку грузовых машин от представителей туркменской стороны. Также они договорились о создании учебно-сервисного центра в Ашхабаде и четырех областях Туркмении, пишет «Бизнес оnline».

По словам замглавы пресс-службы казанского Кремля Лилии Галимовой, министерство обороны Туркмении выразило намерение провести капитальный ремонт вертолетов на Казанском вертолетном заводе.

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Отмечается, что в 2015 году товарооборот между Татарией и Туркменией достигал $121 млн (7,7 млрд рублей), но в последующие три года уменьшился до $23,9 млн (1,5 млрд рублей) в год.

Для улучшения этого показателя и упрочения сотрудничества в других сферах 23 июня 2019 года в Казань с официальным визитом планирует прилететь президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года товарооборот Туркмении с Россией составил чуть больше $444 млн (около 28,2 млрд рублей), что превышает показатель 2017 года на 3,7% или почти 15,9 млн (более 1 млрд рублей).

Экспорт российских товаров в Туркмению в минувшем году составил более $288,8 млн (18,3 млрд рублей), снизившись на 15,98% или на $54,9 млн (около 3,5 млрд рублей) в сравнении с 2017 годом. Импорт туркменской продукции в Россию достиг $155,2 млн (более 9,8 млрд рублей), увеличившись на 84% или на $70,8 млн (около 4,5 млрд рублей).

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