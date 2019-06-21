Сеул, , 16:23 — REGNUM Американская авиакомпания Delta Air Lines приобрела пакет акций южнокорейской компании Hanjin Kal. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 20 июня одна из крупнейших авиакомпаний США приобрела 4,3% акций компании Hanjin Kal, которая является основным акционером южнокорейской авиакомпании Korean Air.

Известно, что Delta Air Lines намерена увеличить свою долю в Hanjin Kal до 10%.

Известно, что южнокорейская и американская авиакомпании поддерживают тесные партнерские отношения друг с другом со времен председателя Korean Air и Hanjin Group Чо Ян Хо.

В настоящее время обе компании состоят в альянсе SkyTeam, созданном в 2000 году и объединяющем 20 авиакомпаний с четырех континентов.

Hanjin Kal — дочернее предприятие южнокорейского конгломерата Hanjin Group.