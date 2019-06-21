Нефть будет «набирать обороты» роста

Москва, , 15:55 — REGNUM Вновь бычьи настроения на нефтяном рынке подстегивают геополитические конфликты. Не успели трейдеры успокоиться относительно нападений на танкеры, как Ближний Восток подкинул ещё пищу для размышлений и поставил вопрос в стабильности поставок чёрного золота, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«После того, как Иран сбил американский беспилотник, последовала классическая «твиттерная интервенция» господина Трампа, чьи инфантильные реакции и заявления не раз вносили суматоху в нефтяной рынок. Естественно, нефтетрейдеры, видя неоднозначную реакцию президента ведущей державы, предпочли развернуть свои позиции по нефти в строну покупок», — пояснила эксперт.

Переходу в лонги способствуют и ожидания по смягчению денежно-кредитной политики США, которое трейдеры ожидают на следующем заседании ФРС. Улучшению экономической обстановки способствуют и планы по возобновлению переговоров с Пекином по урегулированию торговой войны, что также положительно скажется на экономическом росте.

«На фоне опасений и геополитических неопределённостей с Ираном и ожиданиях по смягчению экономического климата в США в начале следующей недели нефтяной рынок также будет набирать обороты роста. Нефть марки Brent будет стремиться к котировкам $66,66−67,00 за баррель и американская нефть West Texas Intermediate подойдёт к ценам в $59,00−59,50 за бочку», — считает Ланис.

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