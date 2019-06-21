Пятница, 21 Июня 2019 года
15:59:30 МСК

Нефть будет «набирать обороты» роста

Экономика

Котировки стремятся к диапазону $66,66-67,00

Москва, 21 июня 2019, 15:55 — REGNUM  Вновь бычьи настроения на нефтяном рынке подстегивают геополитические конфликты. Не успели трейдеры успокоиться относительно нападений на танкеры, как Ближний Восток подкинул ещё пищу для размышлений и поставил вопрос в стабильности поставок чёрного золота, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«После того, как Иран сбил американский беспилотник, последовала классическая «твиттерная интервенция» господина Трампа, чьи инфантильные реакции и заявления не раз вносили суматоху в нефтяной рынок. Естественно, нефтетрейдеры, видя неоднозначную реакцию президента ведущей державы, предпочли развернуть свои позиции по нефти в строну покупок», — пояснила эксперт.

Переходу в лонги способствуют и ожидания по смягчению денежно-кредитной политики США, которое трейдеры ожидают на следующем заседании ФРС. Улучшению экономической обстановки способствуют и планы по возобновлению переговоров с Пекином по урегулированию торговой войны, что также положительно скажется на экономическом росте.

«На фоне опасений и геополитических неопределённостей с Ираном и ожиданиях по смягчению экономического климата в США в начале следующей недели нефтяной рынок также будет набирать обороты роста. Нефть марки Brent будет стремиться к котировкам $66,66−67,00 за баррель и американская нефть West Texas Intermediate подойдёт к ценам в $59,00−59,50 за бочку», — считает Ланис.

Читайте также: Нефть «может достичь» самого высокого уровня за июнь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить