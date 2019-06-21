Совет директоров «Россети Кубань» возглавил Александр Гаврилов

Краснодар, , 16:07 — REGNUM Председателем совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (оказывает услуги под брендом «Россети Кубань») избран Александр Гаврилов, ранее занимавший пост генерального директора сетевой компании, работающей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Решение об избрании принято на первом после годового общего собрания акционеров заседании нового состава совета директоров, которое состоялось 20 июня 2019 года в форме заочного голосования, сообщили ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью ПАО «Кубаньэнерго».

Александр Гаврилов, имеющий более чем 10-летний опыт руководства компанией «Россети Кубань», хорошо знает проблемы и задачи, стоящие перед электросетевым комплексом.

«На Кубани созданы все необходимые условия для цифровой трансформации инфраструктуры и построения современного сетевого комплекса, который будет отвечать существующим и перспективным требованиям различных категорий потребителей, а также станет базисом для дальнейшего социально-экономического развития региона в эпоху четвертой промышленной революции», — отметил Александр Гаврилов.

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории — 83,8 тыс. кв. км с населением более 5,5 млн человек. Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2018 года — 8,9 тыс. человек. Инвестиционная программа ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018—2022 годов, утвержденная приказом Минэнерго России, составляет 29,392 млрд рублей.

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