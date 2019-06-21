«КамАЗ» планирует поставить 250 самосвалов в Туркмению

Казань, , 15:41 — REGNUM ПАО «КамАЗ» получил заказ на поставку в Туркмению 250 самосвалов. Об этом 21 июня заявила представитель администрации Татарии Лилия Галимова, сообщает издание «Бизнес Online».

По её словам, российский автопроизводитель также откроет учебно-сервисный центр компании в Ашхабаде. Кроме этого, Туркмения планирует выполнить капитальный ремонт вертолетов оборонного ведомства на Казанском вертолетном заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить Казань с рабочим визитом. В рамках поездки президент встретится с главой Татарии Рустамом Миннихановым.