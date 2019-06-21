Пятница, 21 Июня 2019 года
15:42:07 МСК

«КамАЗ» планирует поставить 250 самосвалов в Туркмению

Экономика

23 июня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить Казань

Казань, 21 июня 2019, 15:41 — REGNUM  ПАО «КамАЗ» получил заказ на поставку в Туркмению 250 самосвалов. Об этом 21 июня заявила представитель администрации Татарии Лилия Галимова, сообщает издание «Бизнес Online».

По её словам, российский автопроизводитель также откроет учебно-сервисный центр компании в Ашхабаде. Кроме этого, Туркмения планирует выполнить капитальный ремонт вертолетов оборонного ведомства на Казанском вертолетном заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить Казань с рабочим визитом. В рамках поездки президент встретится с главой Татарии Рустамом Миннихановым.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-туркменские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить