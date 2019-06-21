Пятница, 21 Июня 2019 года
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В Сеуле прошла встреча представителей Южной Кореи и стран Центральной Азии

Экономика

Встреча представителей четырех стран прошла в торгово-развлекательном комплексе COEX

Сеул, 21 июня 2019, 15:46 — REGNUM  В столице Южной Кореи прошла встреча представителей Южной Кореи, Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, 21 июня в торгово-развлекательном комплексе COEX состоялась первая встреча представителей Центральной Азии и Южной Кореи по вопросам экономического сотрудничества.

Известно, что на встрече присутствовали 30 человек, включая представителей Корейской ассоциации международной торговли, Корейского агенства содействия торговле и инвестициям, Presidential Committee on Northern Economic Cooperation, Korea Trade Insurance Corporation, GS E&C, Hyundai Engineering.

Как предполагают представители министерства, компании четырех стран смогут расширить сферы сотрудничества в текстильной, сельскохозяйственной, медицинской, фармацевтической, космической, энергетической сферах.

Кроме того, правительство Южной Кореи намерено увеличить товарооборот с данными регионами с $4,3 млрд в 2018 году до $10 млрд к 2023 году.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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