В Сеуле прошла встреча представителей Южной Кореи и стран Центральной Азии

Сеул, , 15:46 — REGNUM В столице Южной Кореи прошла встреча представителей Южной Кореи, Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, 21 июня в торгово-развлекательном комплексе COEX состоялась первая встреча представителей Центральной Азии и Южной Кореи по вопросам экономического сотрудничества.

Известно, что на встрече присутствовали 30 человек, включая представителей Корейской ассоциации международной торговли, Корейского агенства содействия торговле и инвестициям, Presidential Committee on Northern Economic Cooperation, Korea Trade Insurance Corporation, GS E&C, Hyundai Engineering.

Как предполагают представители министерства, компании четырех стран смогут расширить сферы сотрудничества в текстильной, сельскохозяйственной, медицинской, фармацевтической, космической, энергетической сферах.

Кроме того, правительство Южной Кореи намерено увеличить товарооборот с данными регионами с $4,3 млрд в 2018 году до $10 млрд к 2023 году.